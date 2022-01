Al bar senza green pass: sanzionati due clienti e il titolare

Green pass, controlli dei carabinieri della compagnia nei locali pubblici; sanzionati due avventori di un bar ed il titolare per omessa vigilanza.

Proseguono giornalmente i controlli dei carabinieri della compagnia di Ortona per il rispetto della normativa sul greenpass. In particolare sono stati svolti capillari controlli nel comune di Orsogna dove permane una sacca di non vaccinati ancora attorno ai 400 residenti. In un bar del centro i carabinieri della locale stazione hanno trovato due avventori privi di green pass che sono stati sanzionati con una multa insieme al gestore dell’esercizio pubblico che aveva omesso il controllo all’ingresso.