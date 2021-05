Al servizio del territorio, cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri

Il Consiglio comunale della città di Perano, questa mattina, ha attribuito all’Arma dei Carabinieri la cittadinanza onoraria.

La cerimonia si è svolta presso sala polivalente comunale di Perano dove, nel pieno rispetto delle norme anticovid, il Sindaco Gianni Bellisario, ha evidenziato come sia stata forte la volontà di «conferire un formale riconoscimento all’Arma dei Carabinieri, quale presidio e punto di riferimento dello Stato, per il senso civico, l’impegno e la fondamentale attività svolta a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, con spirito di sacrificio ed abnegazione, messi a disposizione della comunità di Perano, al fine di garantire il controllo del territorio e rispondere alle esigenze di legalità dei cittadini».

Presenti all’evento il Comandante del Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, Generale di Brigata Carlo Cerrina, il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri Colonnello Alceo Greco, i rappresentanti dell’Arma locale.

Il Generale Carlo Cerrina, che ha ritirato l’onorificenza, nel ringraziare l’amministrazione per l’attestazione di stima e gratitudine ricevuta, nell’evidenziare come l’impegno quotidiano e la vicinanza dei Carabinieri in favore dei cittadini e del territorio dopo 207 anni dalla nascita del Corpo dei Carabinieri Reali siano rimasti immutati, ha sottolineato come la Stazione Carabinieri rimanga un punto di riferimento basilare per tutti i cittadini, garante di diritto ed ordine pubblico.

Correlati