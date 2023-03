Alberghiero: ‘Ristorante didattico’, serata di gala per celebrare la festa del papà

Secondo appuntamento con il ‘Ristorante didattico’ promosso da docenti e studenti dell’istituto Alberghiero ‘San Francesco Caracciolo’ di Agnone. Questa volta il tema della serata di gala è la festa del papà che si terrà venerdì 17 marzo (19,30) nella sala ricevimento dell’Itis ‘Leonida Marinelli’. Ricco il menù della cena che prevede il benvenuto con tagliatelle di seppia, arancia e piselli; l’antipasto con un bon bon di baccalà, cime di rapa e maionese al timo; un primo di minestra con crema di porro, lenticchie e frutti di mare; il secondo darna di baccalà in olo cottura, humus di ceci al rosmarino e spinaci saltati. Dulcis in fundo dolce di choux del papà. Le prenotazioni sono aperte entro e non oltre l 13 febbraio.

