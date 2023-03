Tavolo interministeriale crisi idrica, Marcozzi: «In Abruzzo siamo già un passo avanti con i lavori»

«Esprimo tutta la mia soddisfazione per l’inizio dei lavori del tavolo interministeriale sulla crisi idrica convocato quest’oggi a Palazzo Chigi. È una buona notizia che anche a livello centrale sia stato avviato un confronto per affrontare questa emergenza con gli strumenti a disposizione dello Stato, dall’istituzione di una cabina di regia tra i Ministri del Governo Meloni fino alla predisposizione di provvedimenti urgenti che contengano semplificazioni e deroghe per accelerare i lavori».

Così la presidente della Commissione d’inchiesta sull’emergenza idrica in Abruzzo Sara Marcozzi, che aggiunge: «Dalle parole del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida alla Camera si comprende che le conseguenze e i rischi del cambiamento climatico sono ben presenti nell’agenda politica italiana, così come l’urgenza di snellire le governance del servizio idrico. Sono punti che in Abruzzo trattiamo ormai da mesi grazie alla Commissione d’inchiesta sull’Emergenza Idrica, da me richiesta circa un anno fa e che presiedo dallo scorso mese di settembre. È evidente che, almeno per il nostro territorio, sia necessario unire le forze tra i sei gestori del servizio per efficientare i lavori e pensare all’Abruzzo come a una realtà unica, non come a una somma di campanili. Quindi, se da una parte il Governo ha iniziato oggi il lavoro del tavolo sulla crisi idrica, noi siamo già a un passo dalle conclusioni. Per una volta possiamo dire di essere arrivati prima, nella speranza di aver guadagnato tempo in una delle sfide più importanti per il nostro futuro, quella della tutela dell’acqua».