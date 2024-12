Alberi abbattuti dal vento e persone da portare in ospedale, Vigili del fuoco in azione in Alto Molise

Una notte di Natale trascorsa in servizio per i Vigili del fuoco, intenti a portare soccorso tecnico urgente alle persone rimaste in difficoltà con le proprie autovetture a causa delle neve che ha ricoperto l’alto Molise.

Nella notte ha anche operato il gatto delle nevi in dotazione al distaccamento di Agnone per poter permettere ad una ambulanza di portare soccorso ad un persona che doveva raggiungere urgentemente l’ospedale.

Nelle foto anche alcuni tagli di alberi che ostacolavano il transito dei mezzi di soccorso.