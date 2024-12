Spazzaneve bloccati nella neve, si attende l’intervento della turbina: chiusa la provinciale Schiavi – Castiglione Messer Marino

La neve caduta nel corso della notte, che si è sommata a quella del giorno precedente, sta causando problemi alla viabilità nel comprensorio interno del Vastese. Risulta chiusa al traffico, perché non praticabile, al momento, la provinciale tra Castiglione Messer Marino e Schiavi di Abruzzo, l’arteria di maggiore importanza atteso che proprio Castiglione è sede del distretto sanitario di base e della postazione 118 dell’emergenza urgenza.

Già nella giornata di ieri si era ipotizzato di chiudere al traffico la provinciale in questione per via di un albero pericolante che minacciava di cadere e invadere la sede stradale. Nel corso della notte è caduta molta altra neve e soprattutto il vento ha causato la formazione di enormi cumuli di neve alti anche più di due metri. Vere muraglie che hanno messo fuori uso alcuni spazzaneve impegnati nel tentativo di aprire la strada. Dalle indiscrezioni circolate pare che gli stessi spazzaneve siano rimasti bloccati nel tentativo di sfondare uno di questi muri di neve lungo il proseguimento della provinciale tra Castiglione e Montazzoli. Sul posto si sta recando la turbina della Provincia di Chieti che dovrà liberare prima gli spazzaneve e poi procedere a riaprire la strada.