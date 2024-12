Turbina in azione in Alto Vastese: riaperta la provinciale Schiavi-Castiglione Messer Marino

La potente turbina della Provincia, entrata in azione nella mattina di oggi, ha riaperto la provinciale tra Castiglione Messer Marino e Schiavi di Abruzzo rimasta chiusa e impraticabile per diverse ore a causa degli accumuli di neve alti anche più di due metri.

Il mezzo che divora la neve ha dovuto prima soccorrere alcuni spazzaneve rimasti bloccati lungo la provinciale per Montazzoli, poi ha ripiegato sulla provinciale che da Castiglione arriva a Schiavi di Abruzzo. La strada provinciale è ora percorribile e riaperta al traffico, anche se il forte vento che batte la zona rischia di richiudere la carreggiata in più punti.

Successivamente la turbina ha raggiunto il valico del monte Pizzuto, divorando pareti di neve abbondantemente oltre i due metri di altezza.

Alcune frazioni di Schiavi di Abruzzo restano ancora senza corrente elettrica per via dei danni subiti dalla rete di distribuzione. I tecnici del gestore stanno operando in frazione Cupello per tentare di ripristinare l’erogazione dell’energia elettrica. Problemi legati alla mancanza di elettricità anche in frazione Valloni.