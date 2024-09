Questa mattina all’alba un grosso arbusto e caduto sulla strada che collega Campomarino con Campomarino Lido, in provincia di Campobasso, danneggiando un’autovettura in transito. Per fortuna pochi i danni senza il coinvolgimento al conducente. Sul posto, per quanto di competenza, una squadra di Vigili del fuoco.

