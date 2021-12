Albero si abbatte sulle antiche fonderie del rame, intervento dei Vigili del fuoco

E’ stato necessario l’intervento di una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone per rimuovere un grosso albero abbattutosi sulle fonderie del rame, in località San Quirico. Le cause della caduta della pianta probabilmente dovute al maltempo delle ultime settimane. L’operazione è stata effettuata nella tarda mattinata di ieri. L’antica struttura ha riportato danni nella parte superiore.

