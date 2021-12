Ubriachi molestano i clienti di un bar e aggrediscono i Carabinieri, due arresti

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri di Castel Frentano hanno arrestato due giovani di Sant’Eusanio del Sangro che, in evidente stato di alterazione psicofisica, verosimilmente a seguito di assunzione di alcol, stavano infastidendo alcuni clienti all’esterno di un bar. I due 22enni, entrambi di Sant’Eusanio, stavano creando disordine fuori dall’esercizio commerciale, tentando di entrare all’interno ed inveendo nei confronti di alcuni clienti che subito hanno richiesto l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Lanciano. I militari di Castel Frentano, giunti sul posto, hanno avvicinato i due giovani al fine di identificarli ma gli stessi hanno iniziato ad aggredirli verbalmente con parole ingiuriose e minacce, tentando di allontanarsi cercando di guadagnare la fuga. Raggiunti però nell’immediatezza i due opponevano resistenza fisica nei confronti dei militari operanti che, con non poche difficoltà, riuscivano a neutralizzarli. Condotti in Caserma, i due sono stati arrestati e sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima e dovranno rispondere di violenza e resistenza a pubblico Ufficiale. I Carabinieri se la sono cavata con qualche lieve contusione.

