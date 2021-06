Alessandra Mastronardi in copertina sul nuovo numero del magazine “F”

L’incantevole Alessandra Mastronardi, orgogliosamente originaria della frazione Villacanale di Agnone, è in copertina sul nuovo numero del magazine “F” di Cairo Editore, disponibile da oggi in tutte le edicole. Una cover story e un ampio servizio che le sono stati dedicati in un’occasione speciale. La rivista festeggia infatti nove anni dalla prima uscita e pertanto nell’intervista Alessandra si sofferma in particolare le esperienze di vita professionali e private vissute in questi nove anni, a partire quindi dal 2012. L’attrice, oltre a snocciolare qualche fatto sulla sua vita privata, parla anche del nuovo film tv per Rai Uno “Carla“, omaggio a Carla Fracci in cui Alessandra interpreta proprio la celebre étoile da poco scomparsa e che dovrebbe andare in onda nell’autunno 2021. Il servizio, oltre a contenere l’interessantissima intervista all’attrice, è corredato da scatti appartenenti a un servizio fotografico meraviglioso.

Correlati