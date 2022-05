Alessia Torelli di Agnone compie 18 anni, tanti auguri da chi le vuole bene

AGNONE – Oggi 6 maggio la bellissima Alessia Torelli di Agnone compie 18 anni. Per la ricorrenza così importante un messaggio arriva dalla sua famiglia, che la considera una «figlia modello», un augurio speciale dai genitori Vittorio e Mariagrazia, dal fratello Antonio, capitano della squadra dei giovanissimi dell’Olympia Agnonese e dai parenti e amici tutti. L’augurio speciale per Alessia è questo: «Che tu possa sempre brillare come una stella nella vita professionale e personale». Auguri anche dalla nostra redazione.

Correlati