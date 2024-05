Alla guida con il tasso alcolico oltre il limite, tre giovani dicono addio alla patente

Nel fine settimana scorso sono stati disposti diversi controlli in ambito provinciale in particolare nella Valle del Volturno e Venafro volti alla prevenzione dei reati in generale. Sono stati sottoposti a controlli di Polizia 275 persone e 182 veicoli e sono state contestate 35 infrazioni al Codice della Strada, tra le motivazioni l’omesso utilizzo delle cinture di sicurezza, la velocità non commisurata e la mancanza della copertura assicurativa.

In particolare, nel centro abitato di Venafro, nella notte tra sabato e domenica, n. 33 conducenti di autovetture sono stati sottoposti a controllo con utilizzo del precursore per alcol e per tre giovani, risultati positivi, sono stati eseguiti ulteriori accertamenti con l’etilometro. Tutti e tre sono stati sanzionati ai sensi dell’art 186/2 C.d.S., che prevede la guida in stato di ebbrezza se il tasso alcolemico nel sangue è superiore a 0,5 g/l., con ritiro immediato della patente di guida.

Recenti dati statistici rilevano come nella provincia di Isernia un numero significativo di incidenti stradali sono causati da soggetti che si mettono alla guida sotto l’effetto di alcool o droga.