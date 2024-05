Pasticceria, all’Alberghiero di Agnone il campione del mondo Andrea Restuccia

Una full immersion intesa per scoprire i segreti di come si preparano dolci e torte. Il 28 e 29 maggio prossimo, all’Istituto Alberghiero San Francesco Caracciolo di Agnone, sale in cattedra il campione del mondo di pasticceria 2021, Andrea Restuccia.

L’evento è organizzato dalla Confederazione pasticcieri italiani Puglia – Molise e, vedrà tra gli altri, la partecipazione dei due referenti regionali, i maestri Ciro Chiazzolino e Giorgia Amicone. Il corso è aperto tramite iscrizione ai professionisti del settore, e avrà inizio martedì 28 maggio alle ore 9 nelle modernissime cucine dell’istituto agnonese per concludersi il giorno seguente alle ore 16.45.

“La due giorni conferma la lunga tradizione dell’arte pasticciera in alto Molise, un territorio dalle enormi potenzialità anche grazie alla presenza di un istituto quale l’Alberghiero e sempre più preferito dai giovani”, afferma il maestro Gerri Labbate che seguirà da vicino i lavori.

“Si tratta di un appuntamento imperdibile per arricchire conoscenze e tecniche di un mestiere in continua evoluzione che comporta non solo tanta passione e professionalità, ma anche immensi sacrifici” ha poi aggiunto l’ideatore del celeberrimo panettone alla mela zitella.

Per info e iscrizioni contattare i seguenti recapiti telefonici: 338.1049037 – 333.4422145.