Alla guida con patente revocata: denunciato molisano, sequestrato il veicolo

Nella mattinata di domenica, un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Bojano interveniva in agro di Guardiaregia, lungo la SP164, ove si verificava ancora un sinistro stradale che vedeva coinvolta una moto, il cui conducente per cause in corso di accertamento andava a collidere violentemente contro un veicolo in marcia, procurandosi fratture guaribili in 30 gg.

Nell tarda serata di domenica, invece, un giovane bojanese, veniva sorpreso ancora una volta alla guida dell’autovettura pur essendo sprovvisto di patente di guida poiché revocata. Attesa la recidiva nel biennio, per il ragazzo è scattato il deferimento all’Autorità Giudiziaria e il fermo amministrativo del veicolo per mesi tre, nella considerazione che il proprietario è persona estranea all’infrazione.

Nel corso dell’intero servizio, le dieci pattuglie impiegate hanno proceduto al controllo di 127 veicoli e 160 persone ed eseguito perquisizioni personali e veicolari.

Il Comando Compagnia di Bojano, assicura che i servizi di controllo del territorio continueranno in maniera incessante nell’intero arco orario giornaliero e saranno intensificati nei fine settimana estivi, specie sulle arterie stradali più importanti che intersecano la giurisdizione di competenza.

