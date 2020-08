Esce di strada: positivo all’alcoltest, giovane molisano denunciato

Una ragazza 28enne di Busso, alle prime ore dell’alba di domenica, incorreva in un sinistro stradale, perdendo il controllo del veicolo e terminando la corsa fuori dalla sede stradale, senza riportare conseguenze fisiche. Gli accertamenti tossicologici eseguiti dall’equipaggio dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Bojano evidenziavano, però, una positività ai cannabinoidi, nonché un tasso alcolemico pari a 1,09 g/l. Per la giovane è scattato il deferimento all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti, cui seguirà la sospensione della patente di guida.



