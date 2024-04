Alla guida dopo aver bevuto, la Polizia ritira quattro patenti

Negli ultimi giorni la Polizia di Stato ha assicurato servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione ed alla repressione dei reati contro il patrimonio nonché a prevenire comportamenti scorretti alla guida, spesso causa di incidenti stradali.

Nella provincia di Isernia sono stati controllati 234 veicoli e 451 persone, delle quali 66 con pregiudizi di Polizia, sono state contestate 23 infrazioni, tra cui 2 per omesso uso di cinture di sicurezza, 4 infrazioni per la circolazione di veicolo non sottoposto a regolare revisione, 2 per mancanza di copertura assicurativa e 1 per velocità non commisurata.

Sono state altresì ritirate 6 patenti di guida e decurtati in totale 58 punti. Sono state ritirate 4 carte di circolazione e sono stati sottoposti a fermo e sequestro amministrativo 6 veicoli.

Inoltre, nelle giornate di Pasqua e Pasquetta, sulle Strade Statali 85 Venafrana, 17 Appulo Sannitica e 158 della Valle del Volturno, sono stati effettuati specifici servizi finalizzati al contrasto della guida sotto l’influenza di alcol e stupefacenti, gli automobilisti sono stati sottoposti ad etilometro e quattro sono risultati positivi. In particolare uno si era posto alla guida con un tasso alcolemico di 0,64 g/l; uno con tasso di 1,08 g/l; un terzo con un tasso di 1,31 g/l e l’ultimo con un tasso di 1,74 g/l.