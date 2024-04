Cinghiale corrente sull’Auro d’Alba, il campo di tiro di Schiavi ospita gara su bersagli in movimento

Il prossimo 28 aprile il campo di tiro “Auro d’Alba” di Schiavi di Abruzzo (CH) ospiterà una gara combinata con carabine, su bersagli fissi e mobili, organizzata dall’associazione “Tiro all’aperto Basilicata”. Per l’occasione sarà installato sul campo di tiro un impianto di “cinghiale corrente“, con sagoma in movimento. Possono partecipare sia i tiratori sportivi che i cacciatori. Informazioni e dettagli in locandina. Inoltre, tra tutti i partecipanti saranno estratti a sorte dei premi messi a disposizione dagli sponsor.