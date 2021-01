Alla guida senza aver mai preso la patente, 5mila euro di multa

I Carabinieri della stazione di Frosolone hanno controllato un giovane che alla guida di un’autovettura, alla vista dei militari, aveva cercato di allontanarsi per far perdere le proprie tracce. L’interessato, nel corso della verifica, dichiarava false generalità e di non aver al seguito i documenti di guida e circolazione.

All’esito dei conseguenti accertamenti emergeva che il predetto non era in possesso della patente di guida perché mai conseguita e venivano riscontrate le sue reali generalità risultate diverse da quelle dichiarate. Per tali ragioni il giovane veniva segnalato all’ A.G. di Isernia per aver dichiarato ai militari false generalità e contravvenzionato per la violazione dell’art. 116 del codice della strada per aver guidato l’auto senza aver conseguito la patente, infrazione per cui è stabilita una contravvenzione di 5.110 euro.

