Covid: vaccinato il personale del 118 di Castiglione Messer Marino

Vaccinato contro il Covid19 il personale del 118 del distretto sanitario di base di Castiglione Messer Marino. Medici, infermieri, autisti soccorritori in servizio nella postazione 118 di Castiglione sono stati sottoposti a vaccinazione contro il Covid presso l’ospedale di Vasto. Una protezione in più per chi, con il proprio indispensabile servizio h24, tutela e protegge un intero territorio.

