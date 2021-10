Alla guida ubriachi, denunciati dai Carabinieri

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia Carabinieri di Isernia, nel corso dei quotidiani servizi di vigilanza alla circolazione stradale hanno proceduto nei confronti di tre conducenti sorpresi alla guida delle rispettive autovetture in condizioni psicofisiche alterate, conseguenti all’abuso di sostanze alcooliche. Gli stessi, che avevano manifestato da subito specifica sintomatologia, quale alito vinoso, all’ esito del controllo con etilometro hanno evidenziato tassi alcoolemici superiori alla soglia consentita. Di conseguenza le patenti di guida sono state ritirate, per la relativa sospensione da 6 mesi a 12 mesi, le autovetture affidate in custodia a terzi e gli interessati segnalati alla locale A.G., trattandosi di violazione di carattere penale. L’azione di prevenzione e contrasto dell’Arma continua incessante ponendo il massimo sforzo al fine di assicurare un costante e capillare controllo del territorio.

Correlati