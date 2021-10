Brucia rifiuti dietro casa, scoperto e sanzionato dai Carabinieri

I militari della compagnia Carabinieri di Isernia, nell’ambito dei servizi giornalieri, svolgono un accurato controllo del territorio diretto ad esercitare mirata azione preventiva e di contrasto a fenomeni di illegalità. L’attenzione è rivolta anche verso il malcostume di alcune persone di abbandonare rifiuti di vario genere su terreni, in assoluto spregio delle norme che regolano tale settore finalizzate a tutelare la salute e l’incolumità dei cittadini nonché l’ambiente.

In particolare i militari delle stazioni di Forli del Sannio hanno individuato un cittadino intento a gettare su un terreno demaniale una vecchia lavatrice, mentre i carabinieri della stazione di Macchiagodena hanno colto un’altra persona che, sul retro della propria abitazione, aveva acceso un fuoco per bruciare rifiuti domestici anziché smaltirli nelle forme regolamentate. Entrambi gli interessati sono stati segnalati alle competenti autorità per le relative sanzioni di carattere amministrativo e penale.