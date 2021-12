Allievi regionali, recupero “Molise Cup”: poker dell’Agnonese in trasferta

Con una splendida vittoria sull’Olimpic Isernia i ragazzi di mister Di Rosa superano il turno di coppa per gli ottavi di finale.

Partiti subito forte, al quindicesimo azione tutta di prima Rossi-Fossaceca-Colato che rifinisce per Pannunzio ed è subito gol. Seguono dieci minuti di battaglia a centrocampo, poi su una ripartenza Pannunzio libera in verticale Colato che supera con un pallonetto millimetrico il portiere in uscita. Finisce così sullo 0-2 il primo tempo. Si torna in campo con lo stesso atteggiamento e infatti dopo pochi minuti il solito Colato pesca sul filo del fuorigioco Fossaceca che non dà scampo all’estremo difensore: 0-3.

La squadra isernina prova a questo punto a reagire, ma si espone alle ripartenze rapide dell’agnonese che almeno in due occasioni avrebbe potuto siglare la quarta rete. Gol che comunque arriva nel finale con Maroncelli che finalizza al meglio l’angolo di Riccardo Colato.

«Complimenti ai ragazzi dell’Agnonese oggi concentrati e disciplinati come mai prima. – commentano dalla società – Un plauso particolare ai giovanissimi aggregati e tutti messi in campo per buona parte della gara».