Omaggio dell’Arma alla Ndocciata: sfilerà la nuova fiammante Giulia in dotazione alla compagnia di Agnone

Una prima uscita pubblica vista l’occasione importante della ‘Ndocciata dall’Immacolata (che andrà in scena in forma ridotta e simbolica per via della pandemia, ndr). Stiamo parlando della nuova e fiammante Alfa Romeo Giulia che, da qualche giorno appena, è stata consegnata in dotazione alla compagnia Carabinieri di Agnone.

L’auto è davvero una supercar, totalmente blindata, ed è una degli esemplari delle mille e settecento vetture che l’Arma ha acquistato per i Nuclei Operativi e Radiomobili di tutta Italia.



Le Giulia sono state scelte in quanto combinano eccellenti prestazioni – si tratta infatti di un duemila turbo benzina, con cambio automatico ad otto rapporti.



I mezzi sono appositamente allestiti e dotati di sistemi di sicurezza per tutelare gli equipaggi che si trovano a bordo, con vetri blindati e antisfondamento e portiere blindate oltre ad un sistema anti-esplosione. Sono stati anche potenziati i lampeggianti, sviluppati per la prima volta con una tecnologia che gli consente di non essere visibili dagli specchietti retrovisori dei mezzi che le precedono.