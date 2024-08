Alloggi universitari “fantasma”, l’allarme della Polizia: attenzione alle truffe, non inviare mai denaro

In questo periodo in cui molte famiglie, anche molisane, si accingono alla ricerca di alloggi per i figli che vanno a studiare fuori sede, spesso in città universitarie in cui è particolarmente difficile trovare sistemazioni adeguate, dietro a quella che potrebbe apparire la “buona sistemazione” si può celare la truffa dell’alloggio “fantasma”.

E’ la raccomandazione che arriva, in questi giorni che precedono l’avvio dell’anno accademico, dalle Questure di tutta Italia. «E’ utile e comodo cominciare col cercare soluzioni sul web ma attenzione ai siti sui quali viene proposto l’alloggio, ai prezzo fuori mercato, a foto di appartamenti super curati e soluzioni (distanza dalla sede universitaria, vicinanza ai mezzi pubblici) apparentemente troppo vantaggiose», spiegano gli operatori della Polizia.

«Il proponente, sia che lo abbiate contattato al telefono che via mail, avrà sempre fretta di farvelo bloccare e tanti altri genitori “interessati”. – aggiungono dalle Questure – In genere la richiesta è di una o due mensilità anticipate. NON ANTICIPATE ALCUNA CAUZIONE E NON INVIATE MAI DENARO se prima non avete conosciuto personalmente il soggetto (il quale potrebbe anche presentarsi o trasmettervi documenti falsi) che vi propone l’appartamento e soprattutto non vi siete recati sul posto, magari insieme ai vostri figli, a vederlo personalmente».