Foto e video sessualmente espliciti ad una ragazza, molestatore del Chietino finisce in manette

La Polizia di Stato di Chieti ha eseguito l’ordinanza che dispone la misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP presso il Tribunale di Chieti su richiesta della Procura della Repubblica di Chieti nei confronti di un uomo, cittadino italiano e residente a Chieti, ritenuto responsabile dei delitti di atti persecutori e violenza sessuale nei confronti di una ragazza.

Il provvedimento cautelare scaturisce dalla denuncia formalizzata presso l’Ufficio denunce della Questura da parte della persona offesa, la quale descriveva con dovizia di particolari numerosi episodi in cui l’uomo le aveva inviato messaggi, foto e video a sfondo sessuale tramite WhatsApp, mentre più recentemente in varie occasioni l’indagato aveva, altresì, palpeggiato la vittima nelle parti intime.

Il personale della Squadra Mobile dava, altresì, esecuzione al Decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di Chieti che permetteva di rinvenire lo smartphone dell’arrestato, in cui erano ancora presenti i messaggi ed i contenuti multimediali descritti dalla vittima in sede di denuncia. Dopo le formalità di rito, l’uomo veniva condotto presso la propria abitazione a disposizione dell’A.G. procedente, in attesa dell’espletamento dell’interrogatorio di garanzia.