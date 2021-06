Almirante la ribattezzò Golda Meir, scompare Maria Di Loreto Barassi

Lutto ad Agnone, questa notte è venuta a mancare la preside Maria Di Loreto Barrassi. Aveva 89 anni. Storica esponente del Movimento Sociale Italiano, è stata consigliere comunale di Agnone e consigliere provinciale a Palazzo Berta. Più volte candidata alle elezioni Politiche era molto stimata dalla storico leader della destra, Giorgio Almirante il quale ebbe a definirla Golda Meir, statista e prima donna a guidare Israele.

Maria Di Loreto Barrassi con Giorgio Almirante durante un comizio ad Agnone

Alla passione per la politica politica, la Barrassi nutriva un amore sviscerato per il mondo della scuola. Per lunghi anni è stata preside del Liceo Scientifico ‘Giovanni Paolo I’ dove ha formato centinaia e centinai di studenti poi affermatisi in vari campi. Dotata di una grandissima intelligenza e umanità, era una donna molto religiosa. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della redazione de l’Eco online. I funerali di Maria Di Loreto Barassi si terranno domani (domenica 20 giugno) nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli a partire dalle ore 15,30.

Nel link l’intervista che Maria Di Loreto Barassi rilasciò nel 2015 al nostro redattore Italo Marinelli: https://ecoaltomolise.net/gli-anni-di-piombo-e-il-rifiuto-della-scorta-intervista-a-maria-di-loreto-barrassi/