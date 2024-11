Alto Molise in balia del vento: danni e interventi senza sosta da parte dei Vigili del fuoco di Agnone

Nella notte appena trascorsa, l’Alto Molise è stato colpito da violente raffiche di vento che hanno superato anche i 200 km/h, causando notevoli danni e un gran numero di disagi. Il bilancio parla di alberi sradicati, tegole e persiane divelte dalle abitazioni e rami spezzati che hanno bloccato strade e reso necessari interventi continui da parte dei Vigili del Fuoco.

Le squadre del distaccamento di Agnone sono state impegnate in operazioni su vasta scala, con interventi segnalati in diversi comuni della zona, tra cui San Pietro Avellana, Pescopennataro, Bagnoli del Trigno e Belmonte del Sannio. Particolarmente critica è stata la situazione per la squadra in servizio notturno, che ha lavorato incessantemente sul campo, mentre il vento continuava a soffiare con forza.

Al momento, i vigili del fuoco sono ancora impegnati nel fronteggiare le conseguenze di questa ondata di maltempo, cercando di mettere in sicurezza le aree più colpite e ripristinare la normalità.