Alto Molise senza pediatra, don Conti su “Avvenire”: «Sempre meno servizi, la gente è rassegnata al peggio»

Il caso del pediatra dell’Alto Molise che va in pensione e non sarà rimpiazzato, almeno nell’immediato, approda sulla stampa nazionale. Varie le testate giornalistiche e le redazioni che si sono interessate alle vicenda. Tra queste il quotidiano della Conferenza episcopale italiana, “Avvenire”, con un articolo curato da Igor Traboni. Tra i passaggi salienti del pezzo l’intervento di don Alberto Conti, direttore della Caritas diocesana di Trivento, il quale sottolinea la rassegnazione di una comunità che vede privarsi dei più elementari diritti, come quello alle cure mediche, senza battere ciglio.

