Altri due positivi a Forlì del Sannio, il sindaco: «La situazione si fa più complessa»

«Purtroppo l’Asrem ci ha comunicato i nominativi di altri due concittadini positivi al Covid 19, che sommati al positivo di ieri e agli altri due dei giorni scorsi, portano a cinque i cittadini positivi al Covid 19 nel nostro paese; sono in isolamento e sono seguiti dal dottor Calabrese e dal personale Asrem, che sta prontamente ricostruendo la catena dei contatti».

Il sindaco di Forlì, Calabrese

Ne dà notizia il sindaco di Forlì del Sannio, Roberto Calabrese, che continua: «La situazione si fa più complessa per la nostra comunità, ma sono certo che, rispettando con senso di responsabilità le regole sul distanziamento sociale, in particolare utilizzando la mascherina in ogni situazione in cui ci troviamo a contatto con altre persone, riusciremo a contenere l’espansione del contagio. Auguriamo una pronta guarigione a tutti i nostri concittadini che stanno affrontando questa brutta esperienza».