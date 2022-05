Alunni in piazza: «La mafia si annida dove non c’è partecipazione sociale, dove non c’è cultura»

23 maggio 1992 – 23 maggio 2022. Trenta anni dopo le stragi di mafia le idee di Falcone, Borsellino, di altri magistrati e servitori dello Statu assassinati, degli uomini e donne della scorta, appartenenti alle Forze dell’ordine, «continuano a camminare sulle nostre gambe». E’ il messaggio che nella giornata di oggi hanno voluto lanciare alle comunità locali gli alunni dei vari plessi dell’istituto comprensivo di Castiglione Messer Marino e Carunchio.

Ciascuna classe ha scelto un personaggio simbolo della lotta alla mafia e ha approfondito la vita e l’insegnamento di chi ha dato la vita per la legalità e per lottare contro la criminalità organizzata.

«La mafia si annida dove non c’è partecipazione sociale, dove non c’è cultura», è una delle frasi risuonate nella giornata di oggi, ma anche dove manca il rispetto per le regole, dove ci si gira dall’altra parte quando si vede calpestata la legalità e la correttezza.

Grazie agli insegnanti e soprattutto agli alunni e studenti dei vari plessi scolastici dell’istituto di Castiglione-Carunchio, anche nell’Alto Vastese è stato ribadito che il sacrificio di quei servitori dello Stato, in toga o in divisa, non è stato vano. Il seme irrorato con il loro sangue, versato dalla vigliacca mano della mafia, ha fatto germogliare alberi, intere foreste di legalità e di partecipazione sociale.

Ai vari eventi organizzati in ciascun plesso hanno preso parte le Forze dell’ordine, i sindaci e le associazioni presenti sul territorio.