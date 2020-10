Alunno positivo in una scuola del Vastese, attivate le procedure contenitive

«Ho ricevuto assicurazioni dalla dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo Mattioli – D’Acquisto, Annarosa Costantini, e dalla Asl che sono state adottate tutte le procedure contenitive che hanno riguardato il personale scolastico e gli studenti a seguito del caso di positività di un ragazzo dell’Ipsia Mattioli al tampone per la Sars-Cov 2. In totale sono stati posti in isolamento 21 studenti mentre 8 operatori scolastici effettueranno nelle prossime ore un tampone di controllo».

Lo dichiara il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca che invita gli studenti di San Salvo ad osservare con rigore le norme di contenimento previste dagli appositi Dpcm a tutela della salute di tutti.