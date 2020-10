Capracotta, il mercato all’aperto torna nella sede storica

«Ho firmato l’ordinanza che dal 12 ottobre riporta l’ubicazione del mercato settimanale del lunedì in Via L. Falconi e in Via Sangro/Monte Capraro a settimane alterne».

Lo comunica il sindaco di Capracotta, Candido Paglione, sempre attento al rispetto delle norme anti contagio emanate dal Governo centrale.

«Possiamo farlo – spiega il primo cittadino – perché i posteggi occupati in questo periodo sono diminuiti e, pertanto, gli spazi a disposizione nelle vecchie aree mercatali riescono a garantire pienamente il rispetto delle norme di prevenzione legate all’emergenza sanitaria ancora in atto per il Covid-19. Siamo prudenti: mettiamo la mascherina e continuiamo comunque a rispettare le regole».