Alzabandiera in caserma, i giovani della “Rari Nantes” in visita al comando provinciale e reparto biodiversità

Ieri mattina, i Carabinieri del comando provinciale e del reparto biodiversità dell’Aquila, presso la caserma Jafolla, hanno accolto un gruppo di giovani dell’A.S.D. “Rari Nantes” della città. Una giornata diversa per i militari e una cinquantina di giovani che, entusiasmati, hanno partecipato alla cerimonia dell’alzabandiera e intonato l’inno nazionale.

I giovanissimi, insieme ai loro accompagnatori, sono stati ricevuti dal comandante provinciale, Col. Nicola Mirante, e dal comandante della compagnia, Magg. Michele Massaro, che li hanno guidati nel corso della visita alla caserma. Ci sono stati momenti di serio confronto in cui i carabinieri hanno risposto alle tante curiosità avanzate dai ragazzi su temi importanti come la sicurezza dei cittadini e i compiti svolti dagli appartenenti alle forze dell’ordine. Infine, non sono mancati momenti di svago in cui il gruppo di giovanissimi, ad occhi chiusi e guidati dai carabinieri forestali, hanno percorso un breve tragitto ricavato tra il verde della caserma, riuscendo, così, ad apprezzare e riflettere sull’importanza e il rispetto della natura percepita attraverso i sensi, quindi con lo sfioramento delle piante, con gli odori e l’ascolto dei rumori trasmessi dall’ambiente tutt’attorno.

“Un evento sempre emozionante quello dell’incontro con i giovani – sottolineano i dirigenti dell’Arma partecipanti – che lascia intravedere quanto interesse muove l’animo dei più piccoli, proiettati a costruire un futuro migliore improntato sul rispetto delle regole comuni. Auspichiamo il ripetersi di nuovi e proficui incontri con la popolazione”.