Venti grammi di cocaina destinata allo spaccio, disoccupato 38enne arrestato dai Carabinieri

Proseguono senza sosta le attività di contrasto al traffico degli stupefacenti intraprese nella Conca Peligna. Nella tarda serata di ieri i carabinieri del nucleo operativo, all’esito di un servizio antidroga, che ha interessato il centro cittadino, hanno arrestato un 38enne sorpreso con circa 20 grammi di cocaina destinata allo spaccio. L’uomo, un disoccupato del posto, è stato notato spostarsi a bordo del suo autoveicolo ed effettuare un avvicinamento al conducente di un altro mezzo incrociato nei pressi dell’ospedale. La manovra, strana nel suo genere, ha richiamato l’attenzione degli operanti che hanno deciso di bloccare entrambi i veicoli monitorati a vista.

Dall’immediato controllo, sono stati recuperati oltre due grammi e mezzo di cocaina rinvenuta nella disponibilità del conducente del mezzo affiancato dal 38enne sospettato di spaccio di stupefacenti. Quest’ultimo, a sua volta sottoposto a perquisizione personale, veicolare e domiciliare, è stato trovato in possesso di cocaina per quasi 18 gr., suddivisa in singole dosi e occultata all’interno dell’abitazione perquisita. Ritrovati e sequestrati anche strumenti atti al confezionamento e pesatura della droga, anch’essa in sequestro probatorio per sostenere l’accusa di detenzione e spaccio di cocaina a carico del 38enne. Conclusi gli accertamenti e gli atti di rito, l’uomo, fermato nella flagranza di reato, è finito ai domiciliari su disposizione del p.m. in turno alla Procura della Repubblica di Sulmona, avvisato, nel frattempo, dell’operazione antidroga.

Nelle prossime ore, l’arrestato dovrà presenziare davanti al gip del tribunale sulmonese per sostenere l’udienza di convalida.