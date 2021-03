Amarcord, 33 anni fa l’Olympia Agnonese rinunciava alla serie D

Nell’ennesima domenica senza calcio, la gara tra l’Olympia Agnonese e il Pineto è stata rinviata a causa della positività di diversi calciatori abruzzesi, l’Eco online fa un tuffo nel passato e ripercorre, a metà anni ’80, le avvincenti stagioni del tandem targato Nicola Bucci – Gino Cerimele sugli infuocati campi campani. Tra le tante curiosità anche una verità storica che in pochi probabilmente conoscono, ovvero che l’Olympia Agnonese avrebbe potuto guadagnare la serie D con 19 anni di anticipo rispetto alla storica promozione ottenuta all’Acquasantianni di Trivento il 29 aprile 2007.

Agnonese – Venafro 3-0, Promozione campana 86-87

Dagli archivi della Promozione campana (ancora non esisteva l’Eccellenza e l’autonomia regionale molisana) riemerge la stagione 1987 – 1988. Un campionato dove i granata errano approdati da due anni dopo il testa a testa con l’Aurora Ururi (1^ Categoria campana) battuta all’ultima giornata (2-0) in un ‘Civitelle’ che registrò oltre 2500 spettatori.

La classifica finale del campionato di Promozione campana 87-88, l’Agnone è terza

Ebbene quell’anno, in un girone infernale composto da tutte squadre campane a parte Larino, Venafro, Isernia (ritiratasi) e la neo promossa Aurora Ururi, l’undici di Bucci e Cerimele, ma è giusto ricordare anche dirigenti come Nicola Bomba e Elio Ciccorelli, riuscì a piazzarsi in terza posizione alle spalle di squadroni come Real Aversa e Maddalonese. Erano gli anni di Diego Armando Maradona alla corte di Ferlaino, dei due punti a vittoria e con il mitico Costantino Pierdomenico che su Radio Agnone 1 raccontava le gesta dei granata sugli impolverati rettangoli delle province di Napoli e Caserta. Radiocronache seguitissime e servizi televisivi dove il bomber Mario Di Gregorio si trasformava in un “pirata salgariano che affondava i galeoni campani”.

Agnonese – Secondigliano 1-0 (stagione 86-87)

Alla fine ebbe la meglio il Real Aversa di Ciccio Foggia con l’Agnonese che chiuse con un lusinghiero terzo posto. Una posizione che comunque avrebbe assicurato ai molisani il ripescaggio in D al pari della Maddalonese classificatasi seconda. Tuttavia la dirigenza dell’Olympia rinunciò e in Interregionale finì il Giugliano, che seppur sesto, approfittò dell’ulteriore no di Casale Bonito (quarto) e Frattese (quinta). I motivi del “gran rifiuto” legati a problemi di natura economica che non avrebbero garantito all’Agnonese lo svolgimento di un torneo dignitoso. Impresa questa che riuscì a Giugliano e Maddalonese, che insieme al Real Aversa, furono protagonisti di una esaltante salvezza nel girone I. A vincere quel campionato La Palma (seconda società di Cagliari) davanti al Vis Sezze e Isola Liri.

La classifica finale del campionato di Promozione campana 86-87

In quella stessa stagione (’88-’89) l’Agnonese diceva addio al girone A dopo tre anni di Promozione campana. A Bucci e Cerimele, richiamati in panchina dall’allora società di Esterino Policella, non riuscì il miracolo di salvare la squadra seppur per soli tre punti. Con l’Agnonese in 1^ categoria retrocessero il Cellole (ultimo), il Venafro (penultimo) e il Giorgio Ferrini (quart’ultimo). Da rimarcare come quell’epopea d’oro iniziò nella stagione ’86-’87 con gli altomolisani che chiusero il campionato in seconda posizione a due lunghezze dall’Arzanese. Fu proprio l’undici di Armando Coco ad avere accesso agli spareggi a tre per salire in Interregionale. Spareggi promozione poi vinti da Sant’Antonio Abate e Portici entrambe vittoriose sull’Arzanese con quest’ultima che ebbe le porte sbarrate per accedere alla categoria superiore.