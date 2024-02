Amava la politica e la sua gente, Agnone piange Felice Mitri già consigliere e assessore in Comune

Amava la politica, quella d’un tempo fatta tra la gente, e amava Agnone. Questa notte se n’è andato Felice Mitri, per tutti Feliciotto. Aveva 94 anni e per lungo tempo è stato assessore e consigliere al Comune di Agnone nelle fila della Democrazia Cristiana. Vicinissimo all’onorevole Bruno Vecchiarelli, in una intervista rilasciata a l’Eco nel 2015 aveva raccontato al collega Italo Marinelli il suo impegno sociale e innumerevoli aneddoti su campagne elettorali e risultati raggiunti quando la Balena Bianca spopolava in Molise e in Italia. Conosciutissimo nel mondo rurale, Felice Mitri è stato capo cantoniere della Provincia di Isernia facendosi apprezzare da colleghi e dirigenti per disponibilità e professionalità. Il 13 agosto scorso, nella sala consiliare di Palazzo San Francesco, ha partecipato alla presentazione del libro ‘Personaggi Altomolisani’ (realizzato grazie al contributo di Enzo Carmine Delli Quadri) dove ancora una volta, raccontò di una politica che ormai non c’è più. Con l’addio a Felice Mitri, Agnone, ma tutto l’alto Molise, perdono una pagina di storia indimenticabile. I funerali di Felice Mitri si terranno domani mattina alle ore 10,30 nella chiesa di Sant’Antonio Abate, ad Agnone. Ai familiari le condoglianze più sentite da parte delle redazioni de l’Eco.

