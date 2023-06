Ambientalisti non a chiacchiere, ma nei fatti: gli alunni ripuliscono Castiglione

L’esperienza e soprattutto l’esempio valgono più di mille parole. Nelle aule scolastiche spesso le maestre parlano dell’ambiente, della necessaria tutela della natura, del riciclo dei rifiuti e via dicendo. Ieri però gli alunni di Castiglione Messer Marino sono usciti dalla scuola, nel mondo “reale”, e hanno fatto qualcosa di concreto per la salvaguardia dell’ambiente. Ambientalisti nei fatti, non solo a chiacchiere.

Con la collaborazione dell’amministrazione comunale e della Ecolan, la ditta che si occupa della gestione dei rifiuti urbani, ai ragazzini è stata fornita una sacca con tutto l’occorrente per svolgere al meglio l’inedito compito di operatore ecologico. «Muniti di guanti e sacchi della spazzatura, – spiegano dal Comune – hanno setacciato parte del nostro territorio, rendendosi protagonisti di questa giornata ecologica. Crediamo sia fondamentale sensibilizzare i cittadini a prendersi cura dei luoghi comuni e salvaguardare l’ambiente, partendo dai piccoli».