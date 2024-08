Ambiente, musica, cibo, qualità della vita: “Molise in Quota” fa il pieno a Staffoli

Una due giorni ricca di attrazioni nel polmone verde del Molise: Staffoli. Nell’Eden al confine con il Pnalm, è partita ieri mattina la manifestazione “Molise in Quota”, dedicata alle eccellenze molisane, una due giorni di avventure, cultura e divertimento tra le montagne dell’Alto Molise. Stand, convegni, concerti, giochi per bambini, passeggiate a cavallo e viaggi in elicottero e mongolfiera caratterizzano il ferragosto organizzato dalla società Robur Agnone, presieduta da Giosuè Greco, in collaborazione con la Regione Molise e altri sponsor. Ad aprire ufficialmente la manifestazione il vice presidente della Giunta regionale, l’assessore Andrea Di Lucente.

«Una bella iniziativa, qui a Staffoli. Sin da subito ho dato la mia piena disponibilità e quella della Regione per la migliore organizzazione di una manifestazione che ha lo scopo di valorizzare quanto di buono abbiamo in Alto Molise. Ci sono tanti stand, non solo locali, ma di tutta la regione. Attraverso queste eccellenze enogastronomiche puntiamo a valorizzare il turismo, quello lento, non fatto da grandi numeri. L’obiettivo di questa due giorni è far conoscere e apprezzare i nostri prodotti, i piatti tipici, le aziende».

Queste le prime dichiarazioni dell’assessore regionale. A fargli eco, a stretto giro, il presidente della Provincia di Isernia e sindaco di Agnone, Daniele Saia: «E’ la scommessa sulla quale stiamo puntando come territorio dell’Alto Molise, dalla Snai, al Gal, alle green communities. Bisogna ragionare sempre più come territorio, per essere competitivi e attrattivi, e non come singoli Comuni. Credo che l’Alto Molise abbia molto da poter proporre ai turisti, sia dal punto di vista enogastronomico che naturalistico, sia culturale».

L’Alto Molise, dunque, si conferma punta di diamante dell’attrazione turistica per l’intera provincia pentra. «Grazie alla candidatura di Agnone a Capitale della Cultura abbiamo costruito un percorso insieme a tutti gli altri Comuni della regione Molise. – ha aggiunto il presidente Saia – E già nelle prime settimane estive abbiamo registrato una presenza continua di turisti sia dall’Italia che dall’estero. Non sappiamo che percentuale di questo enorme afflusso di presenze possa derivare dalla candidatura di Agnone a Capitale della cultura, ma la sensazione che abbiamo, confermata anche dagli operatori economici e turistici del territorio, è che ci sia stato un incremento del flusso da mesi ormai, in particolare nel corso dei week-end. Lo sforzo che stiamo facendo è di destagionalizzare le presenze sul territorio, ampliando l’offerta turistica e culturale anche in periodi dell’anno diversi dall’estate».

Insomma il trend turistico è in crescita esponenziale, questo il primo dato registrato dagli operatori economici dell’Alto Molise, a dimostrazione che momenti di visibilità nazionali, come appunto la partecipazione alle candidature di Capitale della Cultura, fanno breccia sul grande pubblico, facendo scoprire il piccolo Molise ad un bacino di potenziali visitatori. Esattamente in questa ottica si inseriscono i due giorni di evento “Molise in Quota” che hanno preso il via nella mattinata di ieri in località Staffoli e che terminerà nella giornata odiera.