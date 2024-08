Casteldelgiudice Buskers Festival si tinge di meraviglie e di magia

L’abbraccio del borgo simbolo della rinascita delle aree interne dell’Appennino si prepara a fare da cornice agli spettacoli straordinari del Casteldelgiudice Buskers Festival, che il 16 e 17 agosto 2024 riempirà di meraviglie e magia le strade di Castel del Giudice (IS) e la piazza dell’albergo diffuso Borgotufi, per la 9^ edizione della rassegna internazionale e multiculturale dell’arte di strada in Molise con artisti provenienti da Italia, Tanzania, Brasile, Cile e Argentina.

Il Festival quest’anno comincerà già dal pomeriggio, alle 17:00, per agevolare le famiglie con i bambini, portando una coinvolgente ventata di allegria, libertà e spensieratezza a Castel del Giudice. La piazza principale sarà pacificamente invasa in entrambe le giornate dai giochi di strada di CAI Mercati, balocchi costruiti in legno e materiali poveri per stimolare la fantasia di bambini e adulti di tutte le età e far rivivere l’atmosfera delle antiche fiere di paese, con allestimenti in paglia e panni stesi.

L’artista cileno El Kote, un turbine di energia, con la sua performance “Tutto su due ruote” che unisce equilibrismo e comicità coinvolgerà in prima persona il pubblico partecipante. Si resterà incantati con “Man in Bubble” dei Bubble on Circus, uno spettacolo dove la poesia delle bolle di sapone crea un’atmosfera magica e sognante. Per la prima volta arrivano a Castel del Giudice le incredibili acrobazie del gruppo Italy Lion e Dragon Dance che porterà in scena nella suggestiva piazza panoramica di Borgotufi la “Danza del Leone sui Pali” e la “Danza del Drago”,difficilissimecoreografie tradizionali cinesi al ritmo incessante di tamburi, piatti e gong in un crescendo entusiasmante di tensione tecnica ed adrenaliniche evoluzioni artistiche. Il Circo Bipolar, un’elegante acrobata e un eccentrico giocoliere, con “Cafè Rouge” animeranno il buio della notte in uno spettacolo di circo contemporaneo energetico e dinamico mixato con una vena poetica e a tratti umoristica. I Cores da Bahia lasceranno tutti senza fiato con “Tanzania”, un mix di danze scatenate, acrobazie mano a mano, giocoleria, monociclo alto e contorsionismo. Le marionette “fatte coi piedi” di Veronica Gonzalez interpretano in “C’era due volte un piede” buffi personaggi in esilaranti storie accompagnate da una ricca colonna sonora mentre si intrecciano scene piene di ritmo, fantasia e poesia. Il pubblico si divertirà tantissimo con il Gioco dei Palloni di Mabò of Colors e con la tempesta di bolle di sapone di Bubble on Circus che trasformeranno Castel del Giudice in un palcoscenico a cielo aperto. Non mancherà la musica: il trio Mabò Band, brass band italiana, trasporterà il pubblico in un vortice di suoni itinerante e colpi di scena con un’esibizione straordinaria che unisce musica, gag ed improvvisazioni teatrali. La Rusty Brass Band si esibirà con la potenza dei fiati in evoluzioni funk e del rock.

Tra una performance di giocoleria e l’altra, si potranno gustare i miglior sapori del territorio nell’ampia area street food con stand gastronomici con arrosticini, panini, piatti al tartufo, crêpes, zucchero filato e tanto altro.

L’ingresso al Casteldelgiudice Buskers Festival è libero e gratuito. La manifestazione è collegata alla Festa della Mela, 7° edizione esperienziale che si terrà il 12 e 13 ottobre con i migliori produttori di specialità naturali e biologiche del Molise e dell’Abruzzo, degustazioni, visite guidate, escursioni nella natura, laboratori e musica, raccolta delle mele e spettacoli degli artisti di strada. Il Casteldelgiudice Buskers Festival è organizzato dal Comune di Castel del Giudice e dalla Pro loco di Castel del Giudice. Il festival rientra nella ricca programmazione culturale del progetto “Castel del Giudice Centro di (ri)Generazione dell’Appennino” con il quale il Comune di Castel del Giudice ha vinto il Bando Borghi del PNRR.