Ancora furti in abitazione, ladri in azione a Pescolanciano: bottino che supera i duemila euro

Un altro furto in abitazione, l’ennesimo ormai in Alto Molise, viene segnalato nell’abitato di Pescolanciano. Il colpo è stato messo a segno la scorsa notte. I ladri hanno preso di mira una abitazione di residenti a Roma, ma originari del posto, tornati in paese per trascorrere il fine settimana, in località Squasso. I delinquenti hanno agito quando in casa non era presente nessuno, evidentemente dopo aver studiato le abitudini dei proprietari. Effrazione sugli infissi esterni e, dopo essersi introdotti in casa, i ladri hanno razziato contanti e preziosi per un bottino quantificabile in almeno duemila e seicento euro. Sull’accaduto indagano i Carabinieri della compagnia di Isernia, competenti per territorio.

