Tentato furto a Carovilli, Carabinieri sul posto: caccia all’uomo in Alto Molise

Un tentato furto in abitazione viene segnalato, pochi minuti fa, nell’abitato di Carovilli. Non si arresta la scia di furti in abitazione nei piccoli centri montani dell’Alto Molise. Dopo il caso di Pescolanciano, dove i ladri hanno portato via un bottino quantificato in oltre duemila euro, un altro tentato colpo è stato messo a in atto, in queste ore, nel centro abitato di Carovilli. La dinamica dell’accaduto è ancora poco chiara, pare che i proprietari abbiano notato qualcosa di anomalo e siano riusciti a sventare il furto. Sul posto si è recata una pattuglia del Radiomobile di Agnone. Al momento la situazione è in divenire e viene segnalata la presenza di numero persone in strada, semplici cittadini, letteralmente a caccia dei ladri e il linciaggio è dietro l’angolo. Lo stesso comandante della compagnia Carabinieri di Agnone, il capitano Carlo Alberto Evangelista, si sta recando sul posto per rendersi conto di persona dell’accaduto. Su tutto il territorio dell’Alto Molise è in atto una vera e propria caccia all’uomo, con decine di autovetture dell’Arma disseminate anche nelle zone più periferiche nel tentativo di intercettare i ladri in fuga. Allertati i comandi delle stazioni e delle compagnie Carabinieri limitrofe.

