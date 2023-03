Ancora in pietra restituita dai Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale

I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di L’Aquila, il 14 marzo 2023, hanno restituito al Museo Civico di Vasto (CH), ospitato presso il Palazzo d’Avalos, un’ancora in pietra con concrezioni marine di forma triangolare e del peso di circa 26 Kg. La collocazione del bene presso quel polo museale è stata individuata dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara.

L’ancora è stata rinvenuta fortuitamente la scorsa estate dal Presidente dell’Archeoclub di Lanciano (CH), sul bagnasciuga della spiaggia di Punta Aderci, nota località paesaggistica nel Comune di Vasto, ed è stata prontamente

consegnata ai Carabinieri del Nucleo TPC di L’Aquila dopo aver informato la competente Soprintendenza.

Il manufatto ritrovato, molto probabilmente, è connesso alla presenza in epoca romana di un porto commerciale presente in Vasto Marina, o all’insediamento di epoca neolitica accertato su quel litorale presso la località di Torre Siniello. Lo stesso sarà oggetto di ulteriori studi e verifiche da parte della locale Soprintendenza, e sarà fruibile all’intera collettività di quella zona di cui ne rappresenta parte della sua storia.

Giova precisare che chiunque ritrovi fortuitamente dei beni culturali, ovvero cose che presentano un interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico, deve denunciarne, entro le 24 ore successive, il rinvenimento al Soprintendente, al Sindaco o all’Autorità di Pubblica Sicurezza, così come è previsto dell’art. 90 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.