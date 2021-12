Anziana scomparsa da lunedì: le ricerche hanno dato esito negativo, ma vanno avanti

Proseguono senza sosta le ricerche dell’anziana scomparsa da lunedì scorso a Bojano. Nonostante le avverse condizioni meteo e le temperature rigide, squadre di terra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e dei Vigili del Fuoco di Campobasso continuano nella ricerca di superficie per la bonifica del territorio a partire dal punto di ultimo avvistamento con il costante supporto dei Carabinieri della Compagnia di Bojano.

In questi giorni stati impiegati anche aeromobili per le ricognizioni aeree, un elicottero dei Vigili del Fuoco e, su attivazione del CNSAS, un elicottero della Polizia di Stato dell’11° Reparto volo di Pescara con a bordo due tecnici del Soccorso Alpino. Tutte le ricerche hanno per ora dato esito negativo.