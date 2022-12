Anziane investite, finiscono al Pronto soccorso: Carabinieri sul posto

In serata due anziane signore sono state investite da un’autovettura in una via periferica di Campobasso, Le due donne sono state trasportate con urgenza in pronto soccorso dal personale medico 118 e Croce rossa. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri e della Polizia municipale. Sul posto ha operato anche una squadra di Vigili del fuoco del locale comando.

