Anziano disperso, l’elicottero della Polizia avvista l’auto abbandonata: le ricerche danno esito positivo

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è stato allertato la notte scorsa dalla prefettura di Campobasso per una persona scomparsa nel comune di Montorio nei Frentani. Un uomo del 1944 residente a Matrice si è allontanato da casa con la propria auto nel pomeriggio di ieri senza fare ritorno. A dare l’allarme il figlio. Sul posto i carabinieri di Larino. È stato allertato l’elicottero dell’11mo reparto volo della Polizia di Stato di Pescara.

Alle ore 9,30 l’aeromobile, giunto sul posto, ha preso a bordo due tecnici del CNSAS per una ricognizione aerea del territorio. Durante il sorvolo il personale a bordo ha avvistato l’auto della persona scomparsa in un sentiero fangoso lontano dal centro abitato. Presumibilmente non potendo più proseguire con l’auto perché bloccata dal fango, l’uomo si è incamminato a piedi perdendo l’orientamento.

Le ricerche di sono quindi concentrate nel territorio circostante l’auto. Verso le 13 un agricoltore del posto ha avvistato l’uomo in difficoltà allertando i soccorritori. L’anziano è stato quindi recuperato in apparenti buone condizioni di salute nonostante la notte all’addiaccio e quindi affidato alle cure dei sanitari della postazione territoriale del 118 di Santa Croce di Magliano che nel frattempo era giunta sul posto.