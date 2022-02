Veicoli senza copertura assicurativa, controlli a tappeto del Norm: scattano i sequestri

I militari della Sezione Radiomobile di Chieti, nel corso dei servizi d’istituto, oltre alla prevenzione e alla repressione di reati predatori, stanno intensificando una serie di mirate verifiche alla circolazione stradale controllando tutto il territorio teatino con attività di contrasto ai comportamenti di guida maggiormente pericolosi per la sicurezza sulle viabilità.

Da febbraio infatti il bilancio è stato più che positivo: i carabinieri del radiomobile hanno identificato circa 350 persone, effettuato controlli ad oltre 200 veicoli ed elevato circa 50 sanzioni per violazioni alle norme del codice della strada. In particolare negli ultimi giorni, ci sono stati una serie di accertamenti di infrazioni relativi al sorpasso in curva in arterie stradali ad alta viabilità con conseguente ritiro immediato di molte patenti di guida ai sensi del 148 cds lungo la fondo Valle Alento, direzione Chieti, nel comune di Torrevecchia Teatina oltre a molti mezzi sequestrati per l’assenza di copertura assicurativa. In molte occasioni, dove il radiomobile è stato protagonista di accertamenti, numerosi sono stati gli attestati di stima da parte di altri utenti della strada.

Insomma un vero e proprio controllo del territorio costante a 360 gradi che vede impegnato quotidianamente il radiomobile della compagnia di Chieti.