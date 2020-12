Aperitivo “salato” in Alto Molise, sanzionato un bar aperto e quattro avventori

Incurante dei divieti, sia pure opinabili, imposti dal Dpcm vigente, ha aperto il bar e somministrato consumazioni a quattro avventori. Succede a Capracotta nella giornata di Natale. Un aperitivo o forse un digestivo davvero “salato”, atteso che per ciascuno dei trasgressori è stata elevata una sanzione di 400 euro. La pattuglia di Carabinieri in servizio ha notato il locale aperto e non ha potuto fare altro che intervenire e sanzionare sia il titolare dell’esercizio commerciale che i quattro avventori.

Bu.Co.