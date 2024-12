Apertura Porta Santa, il maestro Tonino Delli Quadri eseguirà un concerto di campane

Il maestro campanaro Tonino Delli Quadri sarà tra i protagonisti dell’apertura del Giubileo 2025, che si terrà a Roma la Vigilia di Natale. L’ottantasettenne, figura di riferimento dell’arte campanaria legata alla storica fonderia Marinelli, eseguirà alcuni brani con le campane che arriveranno direttamente dalla sua città, Agnone. La vita di Tonino è stata interamente dedicata alla lavorazione delle campane e alla trasmissione dei segreti e delle tecniche di questo mestiere ai numerosi visitatori del museo dedicato alla memoria di Giovanni Paolo II.

Un impegno che nel maggio del 1995 gli è valso la Stella al Merito del Lavoro, conferitagli dal Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, e che nel 2000 gli ha procurato l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Repubblica Italiana, assegnata dal presidente Ciampi. Nel 2010, il maestro ha pubblicato il volume Arte Campanaria, un’opera che esplora le metodologie di fusione delle campane, mettendo in luce le complessità del processo medievale. L’apertura della Porta Santa in San Pietro, evento che vedrà la presenza della famiglia Marinelli, con i co-titolati Armando e Pasquale, rappresenta un ulteriore riconoscimento per Tonino, un professionista che ha sempre onorato Agnone e l’intero Molise con il suo lavoro.