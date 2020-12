Appello a chi ama gli animali, ad Agnone 3 cagnolini in cerca di padrone

Si chiamano Carlotta, Gin e Viola, sono tre cagnolini affettuosissimi e cercano un padrone. Appello via facebook da parte di una cittadina di Agnone, Emiliana De Michele, che sul social scrive: “Queste anime meravigliose sono tre fratellini che ieri sono stati abbandonati ad Agnone.

Li abbiamo presi con noi per non farli portare in canile; hanno circa due mesi e saranno una futura taglia medio-grande. Li abbiamo ribattezzati: Carlotta, Gin e Viola. Vi chiediamo un piccolo sforzo: se non potete accoglierli aiutateci a condividere, così da trovare una famiglia. Noi ce la stiamo mettendo tutta, ma abbiamo bisogno di voi. Aiutateci!”

Chiunque fosse interessato a saperne di più, può contattare i seguenti numeri telefonici: 333.2516296; 333.9684311; 331.5856124